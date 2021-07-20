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Марлон назвав заповітну мрію, яку хотів би реалізувати у Шахтарі

Сьогодні 10:18 253 0
Марлон прокоментував свою мрію у Шахтарі
Марлон назвав заповітну мрію, яку хотів би реалізувати у Шахтарі
#Марлон, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Бразильський захисник "гірників" Марлон поставив собі конкретне завдання в українському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій кумир – Тьягу Сілва. На кого я схожий за стилем гри? Можливо, на Маркіньйоса... Це футболісти найвищого рівня.

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Сподіваюся, в один прекрасний день і я туди доберуся. Принаймні, цими хлопцями я надихаюся, вони для мене великий приклад.

Моя заповітна мрія і одна з цілей – це виклик у збірну Бразилії. Сподіваюсь, у Шахтарі у мене з'явиться така можливість і мене викличуть до національної команди", – розповів Марлон.

Раніше, Шахтар дізнався суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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