Євро-2020. Швеція - Україна 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 29 червня, 2021 Швеція - Україна 1:1 Гемпден-Парк, Глазго Головний арбітр - Даніеле Орсато (Італія)

108' Довбик у центрі поля збив Екдаля. Штрафний для збірної Швеції.

107' Заміна в складі збірної України. Замість Андрія Ярмоленка на поле вийшов Артем Довбик.

106' Другий додатковий тайм розпочався!

Завершується перший екстратайм! Ми у більшості на останні 15 хвилин матчу!

105' Ярмоленко тепер тримається за ногу у штрафному майданчику збірної Швеції. Але підвівся капітан нашої збірної і продовжує гру.

105' Кривцов на газоні опинився і тримається за ногу. Можлива травма у Сергія також.

105' Форсберг пробивав з льоту з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів значно вище воріт.

105' Два корнера наші гравці виконували поспіль, але до удару по воротах справа так і не дійшла.

105' Три хвилини додав арбітр до першого додаткового тайму.

105' Зінченко потужно навішував з лівого флангу, м'яч влучив у голову Крафту. На газоні опинився шведський латераль.

104' Циганков виконував подачу на дальню стійку, але Караваєв не зміг нормально за м'яч зачепитися.

103' Також заміна від Андрія Шевченка. Травмованого Бєсєдіна замінив Віктор Циганков.

102' Остання заміна в збірної Швеціїї. Замість Ольссена на полі з'явився Еландер.

101' Шкутильгаючи покинув поле Бєсєдін. Серйозна травма може бути у нападника української збірної!

100' Червона картка для Даніельсона!

99' Арбітр пішов дивитися ВАР через можливу червону картку.

98' Даніельсон грубо влетів прямою ногою в Бєсєдіна. Жовта картка для центрбека збірної Швеції.

97' Потрійна заміна в складі збірної Швеції. Замість Ісаака, Кулусевскі та Ларссона на поле вийшли Куайсон, Берг та Клаессон.

96' Ларсон збив Зінченка на фланзі. Штрафний удар на користь нашої збірної.

95' Заміна ще одна в складі збірної України. Замість Тараса Степаненка гру продовжить Євген Макаренко.

94' Забарний на Бєсєдіна віддавав передачу, але Артем не дістався до м'яча.

92' Заміна в складі збірної України! Замість Романа Яремчука на поле вийшов Артем Бєсєдін.

91' Перший додатковий тайм розпочався!

Основнй час завершився! Нас чекають додаткові таймі!

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Пішла подача з кутового, але Зінченко подалі вибив м'яч. Маліновський намагався контратаку розігнати, але задалеко від себе м'яч відпустив.

89' Екдаль видав класне закидання на Кулусевскі, той прийняв м'яч і пробивав по воротах, але в останній момент Забарний заблокував небезпечний удар.

88' Степаненко пас у розріз віддавав на Маліновського, але Руслан опинився у офсайді.

87' По черзі команди контролюють м'яч. Ніхто не хоче ризикувати.

85' Форсберг відмахнувся від Степаненка за що отримав жовту картку.

83' Подвійна заміна в складі збірної Швеції. Замість Августінссона та Люстіга на поле вийшли Бенгсстон та Крафт.

82' Августінссон на газоні опинився. Медики надають шведському латералю допомогу.

80' Андрій Ярмоленко отримав жовту картку за розмови з арбітром.

79' Екдаль відверто руками притримував Ярмоленка на фланзі. Штрафний удар для збірної України.

78' Форсберг намагався віддати пас у розріз на Кулусевскі, але Забарний перехопив цю передачу.

77' Маліновський збив Люстіга на фланзі. Штрафний зафіксував суддя.

76' Контролює збірна України м'яч, але шведський захист діє надійно.

74' Степаненко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Екдаль заблокував цей удар.

72' Люстіг виконував подачу з правого флангу, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

70' Кулусевскі збив Зінченка на фланзі, який втікав у контратаку. Жовта картка для нападника збірної Швеції.

69' Форсберг з лівого флангу змістився у центр і пробивав класно, але влучив у поперечину!

67' Класно у контратаку втікали українці, Маліновський віддав на Яремчука, той продовжив на Ярмоленка. Андрій пробивав у дотик, але м'яч пішов у руки Ольсену.

66' Кулусевскі після кутового підібрав м'яч і пробивав у дальній кут, але Бущан перевів м'яч на ще один корнер.

65' Маліновський у центрі поля збив Ольссена, штрафний на користь збірної Швеції.

63' Класно у контратаку втікали гравці збірної України. Зінченко перевів м'яч на Сидорчука, той намагався виконати навіс, але м'яч пішов у руки Ольсену.

62' Закидання на Августінссона пішло, але м'яч перелетів латераля і вийшов за межі воріт.

61' Заміна в складі збірної України. Замість Миколи Шапаренка на поле вийшов Руслан Маліновський.

60' Екдаль класне закидання на Ісаака виконав, шведський форвард пробивав у дотик, але не влучив у площину воріт. Після завершення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

59' Августінссон отримав м'яч у штрафному майданчику і виконував простріл, але Матвієнко у падінні вибив м'яч подалі від власних воріт.

57' Обмінялися гольовими моментами командами, будь-який гол у такому поєдинку може вирішити долю путівки до наступної стадії.

56' Втікали у контратаку шведи. Ісаак відпасував на Форсберга, той пробивав у дальній кут, але влучив у штангу! Тепер нам щастить!

55' Ярмоленко класно під удар скинув на Сидорчука, Сергій у дотик пробивав, але влучив у стійку! Супер шанс у збірної України.

54' Ларсон з-за меж штрафного майданчика пробивав, але трохи не влучив у площину.

53' Степаненко з льоту пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів повз ворота.

52' Зінченко намагався віддати пас у розріз на Шапаренка, але Даніельсон перехопив м'яч.

50' Люстіг намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але Степаненко перехопив цей пас.

49' Ярмоленко виконував простріл у штрафний майданчик, але Даніельсон вибив м'яч подалі.

47' На Ісаака пішло закидання, той намагався скинути на Кулусевскі, але Забарний перехопив м'яч.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! На класний гол Олександра Зінченка шведи відповіли влучним ударом Форсберга.

43' Гол! Збірна Швеції зрівнює рахунок у матчі! Форсберг пробивав з-за меж штрафного майданчика, м'яч рикошетом від Забарного залетів у ближній кут воріт Бущана.

41' Кулусевскі проривався у штрафний майданчик і наштовхнувся на Матвієнка, але арбітр показав шведу, щоб той піднімався.

39' Аугустінссон у штрафному майданчику підібрав м'яч і виконував навіс, але Матвієнко вибив м'яч подалі від своїх воріт.

37' Люстіг тепер виконував навіс до нашого штрафного майданчика, але м'яч прилетів у руки Бущану.

36' Ларссон виконував подачу з правого флангу, але Караваєв вибив м'яч у аут.

34' Степаненко у центрі поля збив Кулусевскі. Штрафний для збірної Швеції.

32' Шапаренко виконував навіс, м'яч відскочив до Ярмоленка. Андрій прийняв снаряд і пробивав з льоту, але трохи вище воріт пішов удар.

31' Аугустінссон збив Ярмоленка на фланзі. Штрафний для нашої збірної.

30' Пішов навіс з корнеру, але м'яч прилетів у руки Бущану.

29' Ларссон несподівано вирішив пробити замість подачі, але Бущан зреагував і перевів м'яч на кутовий.

28' Шапаренко порушив правила перед штрафним майданчиком збірної України, небезпечний стандарт.

27' ГООООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Шапаренко видав неймовірну діагональ на Караваєва, той відпасував на Ярмоленка. Андрій увійшов у штрафний майданчик і видав класну передачу шведою на Зінченка, який у дотик пробив потужно. Ольсен дотягнувся до м'яча, але снаряд опинився у сітці воріт.

26' Пішло закидання на Кулусевскі з глибини, але трохи засильною вийшла ця передача і Бущан забрав м'яч у руки, вийшовши з воріт.

25' Екдаль у центрі поля збив Ярмоленка. Штрафний удар на користь збірної України.

23' Степаненко намагався дальнім пасом знайти Шапаренка на фланзі, але засильною вийшла ця передача. М'яч у збірної Швеції.

22' Зінченко виконував пас у розріз на Яремчука, але Роман не зрозумів задумки партнера та не пішов на цей м'яч.

21' Караваєв виконував подачу у штрафний майданчик, але Ліндельоф вибив м'яч у аут.

19' Ісаак отримав передачу у штрафному майданчику і пробивав у дальній кут, але м'яч пішов повз ворота.

18' Кулусевскі виконував навіс у штрафний майданчик, Форсберг дістався до м'яч, але пробити йому акцентовано не вдалося.

17' У центрі поля арбітр завадив Ольссону прийняти м'яч. Віддав суддя ігровий снаряд номінальним господарям.

15' Контролюють гравці збірної України м'яч, але поки пройти оборону суперника не вдається.

14' Той же Форсберг виконував навіс з корнера, але м'яч полетів у руки Бущану.

13' Форсберг виконував простріл у штрафний майданчик, але Степаненко повернувся і вибив м'яч на кутовий.

11' Ярмоленко класно обігрався з Яремчуком, Андрій класно вивів Романа на ударну позицію, але постріл форварда парирував Ольсен.

9' Шапаренко по центру проривався і намагався пробити, але м'яч пішов повз ворота.

7' Форсберг на ближню стійку подавав, але Зінченко головою вибив м'яч подалі.

6' Кулусевскі після ряду рикошетів пробивав з меж штрафного майданчика, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

5' Пресингують активно шведи нас, не вдається підопічним Шевченка вийти із оборони через пас.

4' Форсберг по центру проривався, але Кривцов його корпусом відтіснив і м'яч пішов у руки Бущану.

3' Пішла подача у штрафний майданчик збірної України, але Бущан вийшов з воріт і кулаком вибив м'яч подалі.

2' Контролює збірна України м'яч, шведи віддають ініціативу у наші руки.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Швеції.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначився стартовий склад збірної України та команди Швеції.

Збірна України зіграє проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у вівторок 29 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.