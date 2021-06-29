Шевченко назвав склад збірної України на матч зі Швецією

Став відомий стартовий склад збірної України

Джерело - Чемпіон.

У Глазго збірна України зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Актуально: Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція

Стартовий склад:

Україна: 1. Георгій Бущан, 22. Микола Матвієнко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 17. Олександр Зінченко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 10. Микола Шапаренко, 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 8. Руслан Маліновський, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Початок матчу о 22:00.