Італійський клуб хоче взяти українського нападника в оренду

Джерело - Calciomercato.

Італійський Мілан має намір придбати українського нападника Гента Романа Яремчука.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Очікуючи рішення Челсі з приводу Олів'є Жиру, який може покинути клуб безкоштовно, Мілан шукає інші варіанти.

В останні дні "россонері" вийшли на Романа Яремчука.

Італійці запропонували Генту оренду з правом викупу, але бельгійців не влаштовують такі умови.

"Бики" хочуть отримати усю суму за трансфер відразу і вимагають мінімум 25 млн євро.

Нагадаємо, Яремчук у ТОП-10 гравців Євро-2020 після 2-го туру.