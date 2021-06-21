Джерело - Calciomercato.
Італійський Мілан має намір придбати українського нападника Гента Романа Яремчука.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Очікуючи рішення Челсі з приводу Олів'є Жиру, який може покинути клуб безкоштовно, Мілан шукає інші варіанти.
В останні дні "россонері" вийшли на Романа Яремчука.
Італійці запропонували Генту оренду з правом викупу, але бельгійців не влаштовують такі умови.
"Бики" хочуть отримати усю суму за трансфер відразу і вимагають мінімум 25 млн євро.
Нагадаємо, Яремчук у ТОП-10 гравців Євро-2020 після 2-го туру.