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Гент вимагає в Мілана 25 млн євро за Яремчука

Сьогодні 15:27 458 0
Італійський клуб хоче взяти українського нападника в оренду
Гент вимагає в Мілана 25 млн євро за Яремчука
#Євро-2020, #Яремчук

Джерело - Calciomercato.

Італійський Мілан має намір придбати українського нападника Гента Романа Яремчука.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Очікуючи рішення Челсі з приводу Олів'є Жиру, який може покинути клуб безкоштовно, Мілан шукає інші варіанти. 

В останні дні "россонері" вийшли на Романа Яремчука.

Італійці запропонували Генту оренду з правом викупу, але бельгійців не влаштовують такі умови.

"Бики" хочуть отримати усю суму за трансфер відразу і вимагають мінімум 25 млн євро.

Нагадаємо, Яремчук у ТОП-10 гравців Євро-2020 після 2-го туру.

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