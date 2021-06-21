 УЄФА проводить розслідування з приводу расизму та гомофобії в угорських уболівальників | Євро-2020 | Champion.com.ua
Україна - Австрія: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 02:17 3563
Гент вимагає в Мілана 25 млн євро за Яремчука
Сьогодні 15:27 456
Україна - Австрія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE
Сьогодні 15:05 2540
Євро-2020. Україна - Австрія: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:25 3441
УЄФА проводить розслідування з приводу расизму та гомофобії в угорських уболівальників
Сьогодні 14:20 437
Що потрібно Україні для виходу в плей-оф
Сьогодні 12:19 4880 2
Україна - Австрія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 11:22 420
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Сьогодні 11:19 8254
Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Австрією
Сьогодні 10:47 1249
Рейтинг WTA: Світоліна повернула п'яту сходинку
Сьогодні 10:30 115602
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 16:16 12
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:12 705
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:07 3199 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:30 429
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:01 429
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
Вчора 23:02 15637 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
Вчора 22:33 1033
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 22:21 1880
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 18245
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька Андрій Твердохліб
Вчора 21:35 491
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію
Євро-2020. Бундесмашина ввімкнула швидкість і впевнено переграла Португалію Стас Лысак
19.06.2021 21:34 981
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020
Цю машину не зупинити! Роналду забиває третій гол на Євро-2020 Андрій Твердохліб
19.06.2021 19:27 940
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України
Мілевський разом з фанатами заспівав Червону руту та Гімн України Андрій Твердохліб
19.06.2021 18:40 2102
Справжнє британське дербі: шотландські фанати влаштували безлади в Лондоні
Справжнє британське дербі: шотландські фанати влаштували безлади в Лондоні Стас Лысак
19.06.2021 18:00 721
Перший гол, перша перемога! 15 років тому збірна України перемогла Саудівську Аравію на чемпіонаті світу
Перший гол, перша перемога! 15 років тому збірна України перемогла Саудівську Аравію на чемпіонаті світу Андрій Твердохліб
19.06.2021 16:42 623
Прямі трансляції
Навколо спорту

УЄФА проводить розслідування з приводу расизму та гомофобії в угорських уболівальників

Сьогодні 14:20 437 0
Під час матчу Угорщини з Португалією було розгорнуто банер проти ЛГБТ
УЄФА проводить розслідування з приводу расизму та гомофобії в угорських уболівальників
#Євро-2020

Джерело - УЄФА.

УЄФА розпочала розслідування "можливих дискримінаційних випадків" під час перших двох матчів Угорщини на Євро-2020.

Будапешт є одним з міст, які прийматимуть турнір, і матчі Угорщини проти Португалії (3:0) і Франції (1:1) в групі F відбувалися на стадіоні Пушкаш Арена.

Під час гри з Португалією в соціальних мережах поширилися зображення банера з написом "ANTI LMBTQ".

Перед недільною грою з Францією деякі вболівальники збірної Угорщини взяли участь в передматчевому марші в Будапешті і розгорнули банер проти колінопреклоніння перед поєдинками.

Оскільки останній інцидент стався за межами стадіону, він не підпадає під юрисдикцію УЄФА.

Однак в заяві, опублікованій керівним органом європейського футболу, йдеться, що він розслідує можливі акти дискримінації всередині арени за підсумками обох матчів.

Коментарі ()