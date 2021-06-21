Мілан зацікавився лідером збірної України

Маліновський має різні варіанти для продовження кар'єри

Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Даніел Лонго.

Італійський Мілан зацікавився послугами 28-річного футболіста. Россонері вважають, що Малиновський зможе підсилити лінію півзахисту в наступному сезоні.

Відзначається, що Мілану буде складно підписати Руслана, адже Аталанта не планує розлучатися з гравцем. Крім того, міланці можуть придбати одноклубника Аталанти Йосипа Ілічича.

У минулому сезоні Малиновський провів 43 матчі за Аталанту у всіх турнірах, в яких забив десять голів і виконав 12 гольових передач, які дозволили йому стати найкращим асистентом в чемпіонаті Італії.

Раніше повідомлялося, що Роман Яремчук може перебратися до Італії, де ним цікавиться Мілан.