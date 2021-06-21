Костюк заробила перший мільйон доларів призових

Тенісистка у 18 років досягла хорошої позначки

Джерело - Чемпіон.

Загальна сума призових третьої ракетки України Марти Костюк після недавнього успіху на Ролан Гаррос досягла позначки в $1,000,836.

Про це повідомляє ВТУ.

Близько третини від цієї суми 18-річна киянка заробила в поточному сезоні. За рівнем доходів Костюк у 2021 році займає 39-е місце в WTA-турі (341 тисяча доларів призових).

Серед українських тенісисток понад 1 мільйон доларів призових за кар'єру заробили Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Олена Бондаренко, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Ольга Савчук, Надія Кіченок, Тетяна Перебийніс і Людмила Кіченок.

Напередодні Марта Костюк вийшла в основну сітку турніру WTA 500 в Істборні, а її першою суперницею стане представниця Латвії Анастасія Севастова.