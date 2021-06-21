Данія знищила Росію, Бельгія переграла Фінляндію на Євро-2020

Бельгія та Данія вийшли до плей-оф турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, у третьому турі групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Данії святкувала перемогу над Росією, а Бельгія переграла Фінляндію.

Після поразки від Австрії доля збірної України на турнірі залежить від інших груп. Одна з них це група В. І от все добре склалося. Третя команда групи теж набрала три очки, для і підопічні Андрія Шевченка, але за різницею забитих-пропущених голів поступилася. Бельгія та Данія вийшли до плей-оф турніру відповідно з першого та другого місць.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група В

3 тур, 21 червня

Росія - Данія 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Дамсгорд, 0:2 - 59 Поульсен, 1:2 - 69 Дзюба (пен), 1:3 - 79 Крістенсен, 1:4 - 82 Мехле

Фінляндія - Бельгія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Градецкі (авт), 0:2 - 81 Лукаку