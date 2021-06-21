Збірна України переграла Туреччину у відборі на ЧС-2021

У результативному матчі українці вирвали перемогу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу стартувала у відбірковому турнірі чемпіонату світу, який цього року відбудеться у Росії.

Першим суперником нашої команди стала збірна Туреччини. Матч відбувся в Назарі (Португалія) і завершився перемогою українців - 7:5.

Відзначимо, що збірна України потрапила в групу А разом з командами Португалії, Туреччини та Казахстану.

Відбір до чемпіонату світу-2021 з пляжного футболу

Група А

21 червня, 1 тур

Україна - Туреччина 7:5 (3:1, 1:2, 3:2)

Голи: 1:0 - 8 Щерица, 1:1 - 9 Йєсилимарк, 2:1 - 10 Медвідь, 3:1 - 11 Зборовський, 3:2 - 14 Йєсилимарк, 4:2 - 16 Зборовський, 4:3 - 22 Терзиоглу, 4:4 - 26 Деніз, 5:4 - 29 Борчук, 5:5 - 30 Терзиоглу, 6:5 - 31 Зборовський, 7:5 - 33 Медвідь