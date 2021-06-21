 Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію на Євро-2020

Сьогодні 20:57 656 0
Нідерланди набрали 9 очок у групі
Збірна Нідерландів розгромила Північну Македонію на Євро-2020
#Нідерланди

Джерело - Чемпіон.

У матчі заключного, 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи - 2020 Північна Македонія програла збірній Нідерландів. 

На 24-й хвилині матчу рахунок відкрив форвард нідерландської команди Мемфіс Депай. На 51-й хвилині Вейналдум збільшив перевагу "помаранчевих". А через сім хвилин Вейналдум оформив дубль.

Нідерландці набрали дев'ять очок і посіли перше місце в групі C. Північна Македонія (0) - на останньому місці, команда точно залишає турнір.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група С
3 тур, 21 червня

Північна Македонія - Нідерланди 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Депай, 0:2 - 51 Вейналдум, 0:3 - 58 Вейналдум

Північна Македонія: Димитрієвський - Рістовский, Вельковский, Мусліу, Аліоский - Барді, Адемі (Ніколов 79) - Трічковський (Чурлінов 56), Ельмас, Трайковский (Хасані 68) - Пандєв (Костадінов 69)

Нідерланди: Стекеленбург - Де Лігт, Де Врей (Тімбер 46), Блінд - Думфріс (Бергейс 46), де Йонг (Гакпо 79), Гравенберх, Вейналдум, - Депай (Вегорст 66), Мален (Промес 66)

Попередження: Рістовский 18 Муслім 48, Аліоский 65, Костадінов 84

Раніше, збірна України програла Австрії на Євро-2020.

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