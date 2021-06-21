Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020

Про це повідомляє портал Squawka

Джерело - Squawka.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до десятки найкращих коучів на чемпіонаті Європи-2020.

Про це повідомляє портал Squawka.

Український фахівець знаходиться на 7-у місці.

"Шевченко був одним з найкращих гравців усіх часів і легендою українського футболу, тому його призначення було б легко розцінювати як поблажку. Проте, Шева довів, що він є надзвичайно серйозним призначенням. О, він витратив свій час на те, щоб впевнено рухатись - але вони фінішували першими у своїй групі в кваліфікації до євро (попереду Португалії!) І дали нам бурхливу гру проти нідерландців. Його команда просто не знає, коли вона переможена, що є фантастичною якістю", - йдеться у описі.

Найкращим тренером, на думку аналітичного порталу, є наставник збірної Франції Дід'є Дешам.

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