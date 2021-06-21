Малиновський піднявся на шостий рядок рейтингу WBO

Організація опублікувала оновлений рейтинг

Український боєць Олег Малиновський (28-0, 7 КО) увійшов до ТОП-15 рейтингу напівлегковаговиків всесвітньої боксерської організації та посів шосте місце.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Рейтинг очолив Джеймс Діккенс (30-3, 11 КО).

Нагадаємо, що Малиновський переміг чемпіона Африки з Намібії Натаніеля Какололо (11-2-1, 4 КО) на вечорі боксу в Києві.

Рейтинг WBO:

1. Джеймс Діккенс

2. Джоет Гонсалес

3. Джессі Магдалено

4. Кід Гелехед

5. Марк Магсайо

6. Олег Малиновський

7. Сатосі Шімідзу

8. Айзек Лоу

9. Браян Шевальє

10. Брок Джарвіс

11. Рубен Війя

12. Крістофер Діас

13. Мігель Марріага

14. Джонг Сеон Канг

15. Педро Маркес