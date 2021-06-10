 Суркіс: У Луческу немає ніякої паніки з приводу Де Дзербі в Шахтарі | Футбол | Champion.com.ua
УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України
Сьогодні 12:28 2475 1
Суркіс розповів про можливі трансфери Динамо
Сьогодні 18:25 715
Суркіс: У Луческу немає ніякої паніки з приводу Де Дзербі в Шахтарі
Сьогодні 17:24 270 1
Стала відома дата бою Джошуа - Усик
Сьогодні 16:38 2234
Чого очікувати від збірної України та хто виграє чемпіонат Європи: думка редакції
Сьогодні 14:22 974
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 10:47 4173
Динамо виставило Русина на трансфер - джерело
Сьогодні 10:26 1668
Фонсека стане новим головним тренером Тоттенгема
Вчора 23:56 1152
Гірн: Джошуа вірить, що покарає Усика
Вчора 22:39 1167
Бенфіка продала Педріньйо у Шахтар
Вчора 21:25 988
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шевченко продемонстрував Марлосу дива майстерності - непомітним рухом зав'язав краватку
Шевченко продемонстрував Марлосу дива майстерності - непомітним рухом зав'язав краватку Андрій Твердохліб
Вчора 18:56 1706
Полтавський танк. Ефектна перемога Хижняка над росіянином
Полтавський танк. Ефектна перемога Хижняка над росіянином Valeriy Ruchka
Вчора 16:53 2866
Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит?
Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит? Дима Копий
Вчора 16:30 1094 1
Чекаємо п'ятницю. Зеленський уже у новій футболці збірної України анонсував Євро-2020
Чекаємо п'ятницю. Зеленський уже у новій футболці збірної України анонсував Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 16:14 824 1
Два роки тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй
Два роки тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
Вчора 11:12 1627
Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки
Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки Андрій Твердохліб
08.06.2021 23:16 2343
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився Андрій Твердохліб
08.06.2021 19:11 2848 5
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку Андрій Твердохліб
08.06.2021 15:57 1417
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ Стас Лысак
08.06.2021 15:38 2849 1
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України Андрій Твердохліб
08.06.2021 15:32 2318 7
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020 Андрій Твердохліб
08.06.2021 13:48 2624 4
Де Брейне дотепно привітав Зінченка з очікуванням первістка
Де Брейне дотепно привітав Зінченка з очікуванням первістка Андрій Твердохліб
08.06.2021 11:28 1550 3
Два футболіста збірної України потрапили до символічної збірної Євро-2020
Два футболіста збірної України потрапили до символічної збірної Євро-2020 Андрій Твердохліб
08.06.2021 11:22 1880
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі Андрій Твердохліб
07.06.2021 21:32 11305
Ярмоленко відзначився дублем у контрольному матчі проти Кіпру
Ярмоленко відзначився дублем у контрольному матчі проти Кіпру Valeriy Ruchka
07.06.2021 21:28 809
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс: У Луческу немає ніякої паніки з приводу Де Дзербі в Шахтарі

Сьогодні 17:24 270 1
Президент Динамо прокоментував зміну тренера у головного конкурента
Суркіс: У Луческу немає ніякої паніки з приводу Де Дзербі в Шахтарі
#Суркіс, #Луческу

Джерело - ТК Футбол.

Характеристику головному тренеру Шахтаря Де Дзербі можна буде дати після закінчення сезону.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Вибір Роберто Де Дзербі - це прерогатива Шахтаря, президента клубу Ріната Ахметова. Він прийняв для себе таке рішення, він з цим тренером сподівається на успіх, точно так, як ми з нашим тренером сподіваємося на подальший успіх.

У мене немає якихось особливих відчуттів, я не вивчав Де Дзербі. Він показував хороші результати в чемпіонаті Італії і показує хороший футбол, який прищеплюється донецькому Шахтарю багато років. Шахтар буде сильнішим, ми будемо сильнішими. Це природно. І якщо інші команди стануть сильнішими, то наш чемпіонат, дасть бог, поступово повернеться до такого рівня, коли ми захоплювалися нашими успіхами в єврокубках. Динамо грало в півфіналі Кубка УЄФА, "Шахтар" виграв цей трофей, наші команди виходили в плей-оф Ліги чемпіонів. Хочеться не локальних успіхів, а глобальних.

Актуально: Суркіс: Для Динамо не проблема зіграти матч за Суперкубок в Одесі

Вийти з групи Ліги чемпіонів - це успіх, а пройти якомога далі - це успіх з плюсом. Всі хочуть тримати кубок над головою, але ми повинні оцінювати реалії наші, рівень нашого чемпіонату, потрібно оцінювати рівень суперників в єврокубках, мріяти можна і потрібно, але це дуже важкий шлях.

Чого очікую від Шахтаря за нового тренера? Я нічого не очікую, мене не цікавить, кого Шахтар взяв тренером. Мене цікавить одне - як прогресує моя команда. В цьому році ми виграли все, що можна було виграти, ми потрапили безпосередньо в Лігу чемпіонів. Хотілося б, щоб в новому сезоні Динамо виступило в Лізі чемпіонів краще, ніж в минулому році. Як воно буде, покаже час.

Мірча Луческу абсолютно спокійно ставиться до призначення Де Дзербі, він професійний тренер, йому доводилося грати проти великих тренерів - Моурінью, Ліппі, у нього велика кар'єра і у нього немає ніякої паніки. Характеристику Де Дзербі можна буде дати після закінчення сезону", - сказав Суркіс.

Коментарі ()