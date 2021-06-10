Суркіс: У Луческу немає ніякої паніки з приводу Де Дзербі в Шахтарі

Характеристику головному тренеру Шахтаря Де Дзербі можна буде дати після закінчення сезону.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

У мене немає якихось особливих відчуттів, я не вивчав Де Дзербі. Він показував хороші результати в чемпіонаті Італії і показує хороший футбол, який прищеплюється донецькому Шахтарю багато років. Шахтар буде сильнішим, ми будемо сильнішими. Це природно. І якщо інші команди стануть сильнішими, то наш чемпіонат, дасть бог, поступово повернеться до такого рівня, коли ми захоплювалися нашими успіхами в єврокубках. Динамо грало в півфіналі Кубка УЄФА, "Шахтар" виграв цей трофей, наші команди виходили в плей-оф Ліги чемпіонів. Хочеться не локальних успіхів, а глобальних.

"Вибір Роберто Де Дзербі - це прерогатива Шахтаря, президента клубу Ріната Ахметова. Він прийняв для себе таке рішення, він з цим тренером сподівається на успіх, точно так, як ми з нашим тренером сподіваємося на подальший успіх.

Актуально: Суркіс: Для Динамо не проблема зіграти матч за Суперкубок в Одесі

Вийти з групи Ліги чемпіонів - це успіх, а пройти якомога далі - це успіх з плюсом. Всі хочуть тримати кубок над головою, але ми повинні оцінювати реалії наші, рівень нашого чемпіонату, потрібно оцінювати рівень суперників в єврокубках, мріяти можна і потрібно, але це дуже важкий шлях.

Чого очікую від Шахтаря за нового тренера? Я нічого не очікую, мене не цікавить, кого Шахтар взяв тренером. Мене цікавить одне - як прогресує моя команда. В цьому році ми виграли все, що можна було виграти, ми потрапили безпосередньо в Лігу чемпіонів. Хотілося б, щоб в новому сезоні Динамо виступило в Лізі чемпіонів краще, ніж в минулому році. Як воно буде, покаже час.

Мірча Луческу абсолютно спокійно ставиться до призначення Де Дзербі, він професійний тренер, йому доводилося грати проти великих тренерів - Моурінью, Ліппі, у нього велика кар'єра і у нього немає ніякої паніки. Характеристику Де Дзербі можна буде дати після закінчення сезону", - сказав Суркіс.