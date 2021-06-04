Суркіс: Для Динамо не проблема зіграти матч за Суперкубок в Одесі

Джерело - ФК Динамо.
Президент Динамо Ігор Суркіс не проти проведення Суперкубку України в Одесі.
Про це заявив сам функціонер.
"Розглядалися два варіанти - Одеса і Київ. Нас влаштовують обидва, але якщо міркувати логічно, то двом командам, які базуються в Києві, немає сенсу їхати грати в інше місто. Моя думка - якщо поле НСК Олімпійський буде готове до матчу, то треба грати в столиці. Але яке рішення приймуть, таке і буде, для нас не проблема зіграти в Одесі", - сказав Суркіс.
Раніше повідомлялося, що зустріч столичної команди з Шахтарем точно відбудеться в Києві, але пізніше УАФ видалила цю інформацію у себе на сайті.