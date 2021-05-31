Олександрія викупила штучне поле для тренувань

У розпорядженні клубу 6 футбольних полів

Джерело - ФК Олександрія.

Футбольний клуб Олександрія викупив штучне поле Ніка+, яке буде використовуватися для тренувань основної команди та юніорів у зимовий період.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тепер у розпорядженні клубу 6 футбольних полів: стадіон Ніка, Ніка+, Ніка+ (зі штучним покриттям), стадіон Олімп, стадіон ГОЛовківський та футбольне поле в Приютівці.

Раніше Олександрія придбала у власність футбольну базу разом з додатковим житловим корпусом, який знаходиться на прилеглій території. Вартість угоди склала 6,7 мільйона гривень.