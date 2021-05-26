Відомо, скільки Інтер виплатить Конте за негайне розірвання контракту

Сторони знайшли компромісне рішення

Джерело - Чемпіон.

Інтер заплатить Антоніо Конте близько 7 млн ​​євро за негайне розірвання контракту.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що сторони досягли угоди 26 травня. До кінця контракту, який мав діяти ще сезон, італійський клуб повинен був виплатити головному тренеру 13 млн євро.

Inter will pay around €7m to Antonio Conte to part ways immediatly [salary was €13m until June 2022]. The agreement has been reached today. 🚨 #Conte



Conte will be available with immediate effect. Inter will look for a new manager: Simone Inzaghi and Allegri also in the list. pic.twitter.com/jNJbHyRJqs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

Раніше повідомлялося, що причиною відходу тренера є розбіжності з керівництвом. Клуб має фінансові проблеми, через що не може гарантувати тренеру посилення складу влітку, та ще й має намір скоротити зарплатну відомість і продати гравців на суму приблизно у 80 мільйонів євро.

Конте очолює Інтер з літа 2019 року. У нинішньому сезоні він привів клуб до першого за 11 років чемпіонства.