Відомо, скільки Інтер виплатить Конте за негайне розірвання контракту

Інтер заплатить Антоніо Конте близько 7 млн ​​євро за негайне розірвання контракту.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що сторони досягли угоди 26 травня. До кінця контракту, який мав діяти ще сезон, італійський клуб повинен був виплатити головному тренеру 13 млн євро.

Inter will pay around €7m to Antonio Conte to part ways immediatly [salary was €13m until June 2022]. The agreement has been reached today. 🚨 #Conte



Conte will be available with immediate effect. Inter will look for a new manager: Simone Inzaghi and Allegri also in the list. pic.twitter.com/jNJbHyRJqs