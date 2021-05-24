Анже - Лілль 1:2. Огляд чемпіонського матчу у Лізі 1

Джерело - Чемпіон.
У 38 турі французької Ліги 1 Лілль переграв Анже та здобув титул чемпіона Франції.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 23 травня
Анже - Лілль 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Девід, 0:2 - 45+1 Їлмаз (пен), 1:2 - 90+1 Фульджіні
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Джерело - Чемпіон.
У 38 турі французької Ліги 1 Лілль переграв Анже та здобув титул чемпіона Франції.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
38 тур, 23 травня
Анже - Лілль 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Девід, 0:2 - 45+1 Їлмаз (пен), 1:2 - 90+1 Фульджіні