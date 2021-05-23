Сельта - Бетіс 2:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 38 турі іспанської Ла-Ліги Сельта вдома поступилась Бетісу.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
38 тур, 22 травня
Сельта - Бетіс 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Аспас, 2:0 - 49 Мендес, 2:1 - 53 Іглесіас, 2:2 - 69 Фекір, 2:3 - 73 Руїс
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|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 38 турі іспанської Ла-Ліги Сельта вдома поступилась Бетісу.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
38 тур, 22 травня
Сельта - Бетіс 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Аспас, 2:0 - 49 Мендес, 2:1 - 53 Іглесіас, 2:2 - 69 Фекір, 2:3 - 73 Руїс