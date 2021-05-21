За виліт із Серії А президент клубу відмовився оплачувати команді квитки на літак

Автобусом – через всю Італію

Джерело - Чемпіон.

Президент Беневенто Оресте Вігоріто покарав команду за виліт до Серії В.

Про це повідомляє Calciomercato.

Команда тренера Філіппо Індзагі достроково, за тур до завершення Серії А, вилетіла з вищого дивізіону.

В останньому 38-му турі Беневенто зіграє з Торіно. Цей матч міг стати вирішальним у боротьбі за виживання.

Сталося інакше. Торіно взяло очко у перенесеному матчі з Лаціо. Тож Вігоріто вирішив не оплачувати команді квитки на літак до Турина. Натомість він змусить гравців їхати на матч автобусом.

Поїздка триватиме приблизно 12 годин, адже Беневенто і Турин розташовані в різних кінцях Італії (900 км).