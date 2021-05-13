Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр

Матч відбудеться 13 травня у Тернополі

Джерело - Чемпіон.

13 травня у фіналі Кубку України з футболу київське Динамо зіграє з луганською Зорею. Початок матчу о 19:00. Матч відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

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Вже завтра кияни можуть оформити дев'ятий, рекордний, золотий дубль:

Нападник Зорі Артем Громов вважає, що у його команди є шанс завоювати Кубок України.

У рамках кубкових протистоянь Динамо та Зоря провели між собою 7 матчів. Шість перемог в активі біло-синіх, одна - у луганчан (різниця м'ячів - 17:4). У всіх випадках далі по турнірній сітці проходила наша команда. Як буде цього разу - побачимо 13 травня в Тернополі.

Захисник Динамо Ілля Забарний перед фіналом Кубку України в ефірі Футбол1 зазначив наступне: "Звичайно, це дуже відповідальна гра для нас. Ми хочемо виграти цей Кубок, оскільки граємо тільки на перемогу. Зоря - непростий супротивник, але це нічого не змінює. Будемо налаштовуватися і готуватися до цієї гри. У Зорі хороші гравці, вони грають у володіння м'яча, і це радує, що будуть протистояти дві граючі команди". Агроном Динамо Анатолій Колоша в ефірі Футбол NEWS розповів про підготовку стадіону в Тернополі до фіналу Кубку України: "Поле хороше, щільне, травостій міцний. Але дуже багато купин, тому що в грунті багато черв'яків. Тому поле буде вирівняно, ми вже почали цю роботу. Зараз хлопці внесуть комплексні добрива, щоб поле оживити - був красивіше колір. Завтра знову його пострижемо, зроблять розмітку".

У складі Зорі немає травмованих перед фіналом Кубку України. Вранці 12 травня команда вирушить до Львова, звідки автобусом переїде до Тернополя.

Офіційний сайт Динамо пропонує розклад щодо найкращих бомбардирів обох команд в очних поєдинках серед чинних футболістів:

ДИНАМО. Серед чинних динамівців найкращими снайперами в матчах із Зорею є Віктор Циганков та Беньямін Вербич, в активі яких по сім забитих м’ячів у матчах із луганцями. 23-річний Циганков шість із них забив у чемпіонаті України (зокрема один - з пенальті), а також ще один гол - у національному Кубку.

ЗОРЯ. У складі Зорі найрезультативнішим у протистояннях із Динамо є півзахисник Артем Громов. У його активі три забитих м’ячі, до того ж він забивав ще двічі у ворота біло-синіх у статусі гравця полтавської Ворскли.

Гравці Динамо у вівторок зібралися на базі в Конча-Заспі традиційно близько полудня, а після обіду приступила до основної роботи - спершу до тривалого теоретичного заняття, а потім і тренуванні на полі. У середу біло-сині відправляться до Тернополя. А перед цим вранці проведуть ще одне заняття і теоретичну установку. В аеропорт динамівці вирушать після обіду, потім вилетять до Львова, а звідти вже на клубному автобусі буде добиратися до Тернополя.

Перед фіналом Кубку України наставник Динамо Мірча Луческу заявив наступне: "Я хлопцям сказав, що якщо виграєш чемпіонат, ти входиш в історію Динамо. А якщо виграєш Суперкубок, чемпіонат і Кубок - ти входиш в історію України. Будемо грати проти дуже хорошої команди, з відмінним тренером, який знає, як готувати команду. Буде складно, але ми будемо намагатися грати і вигравати".

За інформацією пресслужби Тернопільської міської ради у vscns 13 трaвня буде обмежено рух aвтотрaнспорту нa вул. Клінічній, вул. Ромaнa Шухевичa, від вул. Веселої в сторону просп. Степaнa Бaндери, вул. Пaрковій від вул. Зеленої в сторону вул. Р. Шухевичa, окрім спецтрaнспорту, тa нa вул. Коцюбинського для усіх тернополян, окрім мешкaнців, які проживaють нa вкaзaній вулиці. Окрім того, 13 трaвня з 16:00 год. буде зaборонено продaж пивa (крім безaлкогольного), aлкогольних тa слaбоaлкогольних нaпоїв у стaціонaрних об’єктaх торгівлі, мaлих aрхітектурних формaх тa тимчaсових спорудaх торговельного признaчення нa території вулиць, прилеглих до Тернопільського міського стaдіону імені Ромaнa Шухевичa: вул. Веселої, вул. Клінічної, вул. Коцюбинського, вул. Петрушевичa, вул. Пaркової, просп. Степaнa Бaндери (від будинку №12 до будинку №36 тa від №1 до №23 включно), a тaкож нa Привокзaльному мaйдaні.

Динамо є володарем Кубку України-2019/20, а ось Зоря жодного разу не вигравала трофей, але одного разу грала в фіналі - у 2016 році програла Шахтарю з рахунком 0:2. Загалом Динамо Кубок України вигравало 12 разів (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020). У разі перемоги над Зорею київська команда зможе за кількістю виграних Кубків України зрівнятися з Шахтарем (гірники 13 разів вигравали трофей).

Воротар луганської Зорі Микита Шевченко зможе зіграти у фіналі Кубку України проти Динамо. За інформацією Футбол NEWS, український голкіпер зумів відновитися від травми, отриманої на тренування. Нагадаємо, лікарі діагностували у нього струс мозку і перелом носа.

ФК Зоря оновив обкладинку офіційної сторінки клубу у Facebook:

Наставник Динамо Мірча Луческу розповів про підготовку київської команди до фіналу Кубку України: "Сьогоднішня перемога була дуже важливою з точки зору психології, щоб тримати командний переможний дух і з хорошим настроєм готуватися до фіналу. Граємо проти дуже гарної команди, яка теж виступатиме в єврокубках. Питання тут не тільки в тому, що Зоря вже кілька років бореться за те, щоб піднятися вище третього місця, а й у тому, що ця команда добре грає в Європі. Тому нас чекає не лише бій за Кубок України, а й протистояння в очному поєдинку з сильним суперником. Кожен буде боротися за своє місце під сонцем. Думаю, як і в сьогоднішньому матчі, нас чекає дуже цікава гра в фіналі, адже це буде змагання не тільки команд, але і гравців. Перемога буде важлива не тільки в плані завоювання кубка, а й у плані зростання кожної з команд".

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після матчу з Колосом розповів про стан здоров'я Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. На жаль, за словами фахівця, ці футболісти пропустять фінал Кубку України.

Динамо та Зоря провели останні матчі перед фіналом Кубку України. Київська команда впевнено переграла Колос - 3:0. Зоря у Запоріжжі з рахунком 2:1 переграла Олександрію.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубку України-2020/2021. Головним арбітром зустрічі буде Юрій Іванов. Відзначимо, що Іванов - це скандальний суддя, який не зарахував гол Олімпіка Шахтарю у матчі 17-го туру УПЛ. Також це той самий арбітр, якого за його показами побив власник Агробізнеса Олег Собуцький, який отримав за це довічний бан від футболу.

Оперативний штаб Тернополя прийняв рішення провести фінальний матч Кубку України з обмеженою кількістю глядачів - не більше 20% від загальної кількості посадкових місць.

Тернопільський міський стадіон ім. Романа Шухевича (раніше - Авангард) - найбільший футбольно-легкоатлетичний стадіон Тернополя та області, домашня арена ФК Нива. До 2000 року стадіон міг прийняти 18 500 глядачів, а до 2011-го - 16 450 глядачів. Після реконструкції, проведеної у 2010-2011 роках, він обладнаний 15 150 пластиковими місцями під накриттям. Стадіон поділений на 48 секторів. Діє електронне табло, освітлення 1200 люксів.

Загальна інформація

- Інформаційне табло: 10 м 24 см × 5 м 40 см.

- Штучне освітлення: 1200 люксів.

- Підігрів поля: електричний підігрів.

- Система радіоозвучення потужністю 900 Вт.

- Бігові доріжки: у задовільному стані.

- Розміри поля: 106 м × 72 м.

- Адреса стадіону: м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 15.

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На думку півзахисника Олександрії Дмитра Гречишкіна у фіналі Кубку України Зоря переграє Динамо.

У тернополян та гостей міста з’явилася можливість на власні очі побачити один із головних трофеїв українського футболу - Кубок України. Починаючи з суботнього дня, 8 травня і по середу, 12 травня, Кубок України буде виставлено для загального огляду в приміщенні торговельно-розважального комплексу Подоляни, розташованому на вулиці Текстильній, 28ч.

Фінал Кубку України Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ) буде транслювати телеканали UA:ПЕРШИЙ та Футбол1.

Відзначимо, що після впевненої перемоги над Інгульцем (5:0) у 23-му турі УПЛ Динамо достроково стало чемпіоном України. Зоря після перемоги над СК Дніпро-1 (1:0) у 25-му турі УПЛ гарантувала собі бронзові нагороди. То ж вже нині обидві команди можуть думати про фінал Кубку України.

Акредитація представників засобів масової інформації на матч стартує 5 травня, останній день прийому заявок - 11 травня (до 18.00). Після цього заявники отримають лист із підтвердженням або повідомленням про відмову в акредитації. Видача акредитацій здійснюватиметься в день гри, 13 травня, на вході для ЗМІ за дві години до початку матчу. Нагадуємо, що на час дії на території України карантинних обмежень через поширення COVID-19 введено кількісні обмеження щодо присутності представників ЗМІ на медіатрибуні.

У півфіналі Кубку України кияни перемогли Агробізнес (3:0), а Зоря в серії 11-метрових здолала Олександрію (4:3, ігровий час - 1:1).