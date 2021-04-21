Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубка України

Динамо стало першим фіналістом Кубка України

Джерело - Чемпіон.

Агробізнес у півфіналі Кубка України поступилося Динамо.

Матч завершився переконливою перемогою київського клубу з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі відкрив Богдан Лєднєв, який із-за меж штрафного пробив голкіпера Агробізнеса. У другій половині гри Артем Бєсєдін дальнім ударом подвоїв перевагу киян, а наприкінці матчу третій гол Динамо забив Віталій Буяльський.

Кубок України

1/2 фіналу, 21 квітня

Агробізнес - Динамо 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Лєднєв, 0:2 - 67 Бєсєдін, 0:3 - 81 Буяльський

Агробізнес: Артим – Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук – М.Когут, Косовський (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), І.Когут (Семенець, 70) – Дудік (Немтінов, 82).

Динамо: Бойко – Тимчик (Караваєв, 46), Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 66), Лєднєв (Буяльський, 66), Циганков, Родрігес (Сідклей, 66) – Бєсєдін (Супряга, 78).

Попередження: Груша (61), Бойчук (73) – Попов (12), Сирота (54)