Бойко та Шапаренко вийдуть у стартовому складі Динамо на фінал Кубку України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 травня, у Тернополі відбудеться фінал Кубку України Динамо - Зоря.
Матч розпочнеться о 19:00.
Стали відомі стартові склади команд:
Динамо: Бойко, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Родрігес, Циганков, Бєсєдін
Запасні: Бущан, Сирота, Тимчик, Сідклей, Гармаш, Лєднєв, Де Пена, Караваєв, Ванат
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Зоря: Васіль, Жунінью, Вернидуб, Іванісеня, Фаворов, Назарина, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв, Громов
Запасні: Аллах'яр, Циганікс, Цвек, Руфаті, Шевченко, Луньов, Шахаб, Гладкий, Абу Ханна