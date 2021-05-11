 Кубок України. Фінал. Динамо - Зоря: прогноз і ставки букмекерів | Футбол | Champion.com.ua
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Букмекери визначили фаворита матчу Динамо - Зоря

Сьогодні 08:13 561 0
Букмекери визначили фаворита матчу Динамо - Зоря

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо - фаворит фінальної гри Кубку України проти Зорі за прогнозами букмекерів.

Коефіцієнт на перемогу Динамо в основний час - 1,74, Зорі - 4,7. Нічия - 3,8. Коефіцієнтом - 1,37 букмекери оцінюють шанси киян здобути Кубок (з урахуванням додаткового часу та серії пенальті). Зоря здобуде Кубок - 3,15.

Нагадаємо, фінал Динамо - Зоря відбудеться в четвер, 13 травня, о 19:00. Слідкуйте за найцікавішими подіями, які передують вирішальній грі в нашому матч-центрі. Також наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

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