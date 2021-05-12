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Громов: У Кубку України немає фаворита

Сьогодні 16:55 700 0
Гравець Зорі розповів про очікування від фіналу Кубку України
Громов: У Кубку України немає фаворита
#Громов, #Зоря, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

У фіналі Кубку України проти київського Динамо Зоря має шанси на перемогу.

Про це заявив нападник луганської команди Артем Громов.

"Ми приїхали і хочемо виграти. Фаворит? У Кубку немає фаворита. Шахтар програв як там... Агробізнесу програв. Кубок - не чемпіонат, зовсім інша гра. Сподіваюся, вболівальники будуть підтримувати нас.

Фани на стадіоні? Блін, хоч кубок на кубок буде схожий, а не двосторонку. Додає емоцій", - вважає Громов.

Матч відбудеться 13 травня.

Раніше, Зоря продовжила контракти Вернидуба і Гладкого.

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