Динамо розгромило Колос. Результати матчів 26-го туру УПЛ

Маріупольці зробили камбек, Зоря експериментальним складом перемогла

Джерело - Чемпіон.

У 26-му турі УПЛ відбулися чотири матчі.

Десна програла Маріуполю, а Ворскла на виїзді переграла Минай. Як наслідок полтавська команда випередила Десну і вийшла до єврокубків.

Чемпіонат України - УПЛ

26 тур, 9 травня

Колос - Динамо 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Гармаш, 0:2 - 57 Шапаренко, 0:3 - 65 Миколенко

Колос: Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Новак, Чорноморець, Задоя, Оріховський, Антюх, Чурко, Лисенко

Запасні: Кучеренко, Ром, Зозуля, Нгамба, Ільїн, Хльобас, Сорокін, Салабай, Сенько

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Забарний, Бєсєдін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Циганков, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Клейтон, Ванат, Сирота, Дуелунд

Жовті картки: Сидорчук(44), Гавриш(56), Нгамба(67), Золотов(87), Попов(87)

Зоря - Олександрія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Гладкий, 2:0 - 73 Алефіренко, 2:1 - 86 Новіков

Зоря: Васіль, Гринь, Руфаті, Цвец, Циганікс, Казаков, Назарина, Луньов, Шахаб, Аллахяр, Гладкий

Запасні: Шевченко, Фаворов, Дудник, Алефіренко, Кабаєв, Нагнойний, Хомченовський, Юрченко, Фрімпонг

Олександрія: Паньків, Мельник, Ковалець, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк, Лучкевич, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Устименко

Запасні: Білик, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Глоба, Мустафаєв, Сітало, Новіков

Попередження: Ковалець(27), Руфаті(33), Гречишкін(45), Мельник(50), Шахаб(80)

Маріуполь - Десна 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Конопля, 1:1 - 61 Очеретко, 2:1 - 63 Сікан, 3:1 - 78 Сікан, 4:1 - 87 Бондаренко

Маріуполь: Кравцов, Драмбаєв, Мампассі, Муравський, Меліченко, Чех, Очеретько, Кащук, Горбунов, Кулєв, Сікан

Запасні: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Тищенко, Плакса, Бондаренко, Кулаков

Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський, Калітвінцев, Картушов, Гітченко, Безбородько, Сухоцький, Гуцуляк, Конопля

Запасні: Литовка, Полегенько, Єрмаков, Арвеладзе, Чепуренко, Демяненко, Мостовий, Імереков, Дегтярьов

Жовті картки: Муравський(37), Гуцуляк(56), Домбровський(58), Домбровський(62), Сухоцький(69), Бондаренко(83)

Червона картка(Домбровський 62, друга жовта)

Минай - Ворскла 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Хахльов (пен), 1:1 - 14 Кане, 1:2 - 41 Кулач (пен)

Минай: Попович, Пиняшко, Саків, Баґайоко, Ткачук, Ахмедзаде, Лопирьонок, Хахльов, Книш, Малепе, Матіч

Запасні: Таран, Бойко, Скибінський, Одуеньї, Мілевський, Сніжко, Чушенко

Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок, Пуцлін, Тілль, Скляр, Степанюк, Кулач

Запасні: Ткаченко, Пердута, Кожевніков, Кравчук, Ульяницький, Нестеренко, Крупський, Павлюк

Попередження: Малепе(11), Баґайоко(19), Хохлов(36), Матіч(40), Ахмедзаде(60), Чеснаков(69(, Скляр(74), Мілевський(90+1)

Раніше, Русин може перейти до СК Дніпро-1.