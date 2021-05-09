Шепелєв та Андрієвський пропустять фінал Кубка України із Зорею

Півзахисники Динамо Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський не зможуть зіграти в фінальному матчі Кубка України проти Зорі.

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Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"На жаль, ні Андрієвський, ні Шепелєв не зможуть зіграти у фіналі Кубка України. Вони обидва травмовані, але, сподіваюся, будуть готові до початку зборів. Тому сьогодні у мене були переживання з приводу опорної зони - у нас залишалися тільки Сидорчук та Шапаренко. І коли Шапаренко впав і не відразу зміг встати, я переживав, тому швидко провів заміну", - заявив Луческу.