Фінал Кубка України Динамо – Зоря мовою цифр

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 13 травня, ми дізнаємось ім'я переможця Кубка України сезону 2020/21. У фінальному поєдинку на стадіоні імені Шухевича в Тернополі зійдуться київське Динамо та луганська Зоря. Для динамівців цей фінал стане 17-м в історії, для Зорі - лише 2-м.

30 – за ліком стане фінал КУ між Динамо та Зорею;

12 – Динамо вигравало почесний трофей;

17 – Динамо грало в фіналі. Більше лише Шахтар (19);

1 – Зоря грала в фіналі. У сезоні 2015/15 луганці у вирішальній грі програли Шахтарю (2:0);

4 – Динамо та Зоря зустрічалися в Кубку України. Усі поєдинки завершилися перемогою киян;

5 – фінальних матчів динамівці завершили, не забивши у ворота суперника (усі з Шахтарем);

3 – переможна серія Динамо в фіналах (1998, 1999, 2000 та 2005, 2006, 2007);

2 – Динамо вигравало Кубок у серії післяматчевих пенальті (2015 – у Шахтаря, 2020 – у Ворскли);

13 – титул здобував донецький Шахтар, що є рекордом;

1 – Центральний стадіон в Тернополі імені Шухевича прийме вирішальну гру. Найчастіше фінал відбувався в Києві на НСК Олімпійському (18);

7 – міст приймало фінал КУ: 18 – Київ, 5 – Харків, 2 – Дніпро, 1 – Суми, Полтава, Львів, Запоріжжя;

4 – голи забили найкращі бомбардири фіналів (Андрій Шевченко та Сергій Ателькін);

8 – завойовував почесний трофей Олександр Шовковський – найкращий результат в історії.

Наостанок зазначу, Динамо є чинним володарем трофею. У минулому році Динамо перемоглу Ворсклу в серії післяматчевих пенальті (1:1 (8:7).