 Фінал Кубка України відбудеться з обмеженою кількістю уболівальників | Футбол | Champion.com.ua
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Фінал Кубка України відбудеться з обмеженою кількістю уболівальників

Сьогодні 20:13 873 0
Фінал Кубка України відбудеться з обмеженою кількістю уболівальників
#УАФ, #Кубок України

Джерело - uaf.ua.

Оперативний штаб Тернополя прийняв рішення провести фінальний матч Кубка України з обмеженою кількістю глядачів -  не більше 20% від загальної кількості посадкових місць.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Актуально: Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр

Матч фіналу Кубка України Динамо - Зоря відбудеться у Тернополі на стадіоні ім. Шухевича. Команди отримали однаку кількість квитків на гру.

Інші квитки буде розподілено відповідно до заявок від ветеранів футболу Тернопільщини, місцевих ДЮСШ, колективних членів Асоціації футболу Тернопільщини тощо, які надходили й продовжують надходити до Асоціації футболу Тернопільщини, а також онлайн і офлайн.

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