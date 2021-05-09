Стало відомо хто розсудить Динамо та Зорю у фіналі Кубку України

Джерело - УАФ.
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубку України-2020/2021 Динамо - Зоря.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Бригада арбітрів: Арбітр - Іванов Ю.В. (Донецька обл.), асистенти арбітра - Матяш В.В. (Донецьк), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр - Шандор О.А. (Львів), резервний асистент арбітра - Скрипка А.М. (Кропивницький), спостерігач арбітражу - Хіблін І.М. (Хмельницький). Арбітр ВАА - Монзуль К.В. (Харків), асистент ВАА - Стрілецька М.С. (Суми), спостерігач ВАА - Лисенчук С.Г. (Київ). Делегат УАФ - Прокопович Г.В. (Чернігів). Офіцер безпеки УАФ - Пихтін М.П. (Миколаїв).
Матч відбудеться 13 травня на міському стадіоніім. Романа Шухевича у Тернополі. Початок о 19:00.