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Стало відомо хто розсудить Динамо та Зорю у фіналі Кубку України

Сьогодні 13:40 82 0
Матч відбудеться 13 травня
Стало відомо хто розсудить Динамо та Зорю у фіналі Кубку України
#Динамо, #Зоря

Джерело - УАФ.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубку України-2020/2021 Динамо - Зоря.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Актуально: Динамо Київ - Зоря Луганськ: онлайн трансляція

Бригада арбітрів: Арбітр - Іванов Ю.В. (Донецька обл.), асистенти арбітра - Матяш В.В. (Донецьк), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр - Шандор О.А. (Львів), резервний асистент арбітра - Скрипка А.М. (Кропивницький), спостерігач арбітражу - Хіблін І.М. (Хмельницький). Арбітр ВАА - Монзуль К.В. (Харків), асистент ВАА - Стрілецька М.С. (Суми), спостерігач ВАА - Лисенчук С.Г. (Київ). Делегат УАФ - Прокопович Г.В. (Чернігів). Офіцер безпеки УАФ - Пихтін М.П. (Миколаїв).

Матч відбудеться 13 травня на міському стадіоніім. Романа Шухевича у Тернополі. Початок о 19:00.

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