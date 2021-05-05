Зоря гарантувала бронзу УПЛ

Зоря гарантувала собі єврокубкову осінь

Джерело - Чемпіон.

Зоря у 25 турі УПЛ на виїзді обіграла СК Дніпро-1 (1:0)

Перемога дозволила луганському клубу набрати 47 очок та залишитись на третій позиції чемпіонату України.

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За тур до кінця чемпіонату команда Віктора Скрипника має перевагу над Колосом у шість залікових балів – це означає, що Зоря гарантувала собі бронзові медалі УПЛ 2020/21.

Таким чином, Зоря вийшла у кваліфікацію Ліги Європи. Навіть при програші у кваліфікації ЛЄ луганський клуб чекає єврокубкова осінь - група Ліги конференцій.

Відзначимо, що луганчани також зберігають теоретичні шанси випередити Шахтар і вийти у кваліфікацію Ліги чемпіонів.