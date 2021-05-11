Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр

Матч відбудеться 13 травня у Тернополі

Джерело - Чемпіон.

13 травня у фіналі Кубку України з футболу київське Динамо зіграє з луганською Зорею. Початок матчу о 19:00. Матч відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

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Воротар луганської Зорі Микита Шевченко зможе зіграти у фіналі Кубку України проти Динамо. За інформацією Футбол NEWS, український голкіпер зумів відновитися від травми, отриманої на тренування. Нагадаємо, лікарі діагностували у нього струс мозку і перелом носа.

ФК Зоря оновив обкладинку офіційної сторінки клубу у Facebook:

Наставник Динамо Мірча Луческу розповів про підготовку київської команди до фіналу Кубку України: "Сьогоднішня перемога була дуже важливою з точки зору психології, щоб тримати командний переможний дух і з хорошим настроєм готуватися до фіналу. Граємо проти дуже гарної команди, яка теж виступатиме в єврокубках. Питання тут не тільки в тому, що Зоря вже кілька років бореться за те, щоб піднятися вище третього місця, а й у тому, що ця команда добре грає в Європі. Тому нас чекає не лише бій за Кубок України, а й протистояння в очному поєдинку з сильним суперником. Кожен буде боротися за своє місце під сонцем. Думаю, як і в сьогоднішньому матчі, нас чекає дуже цікава гра в фіналі, адже це буде змагання не тільки команд, але і гравців. Перемога буде важлива не тільки в плані завоювання кубка, а й у плані зростання кожної з команд".

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після матчу з Колосом розповів про стан здоров'я Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. На жаль, за словами фахівця, ці футболісти пропустять фінал Кубку України.

Динамо та Зоря провели останні матчі перед фіналом Кубку України. Київська команда впевнено переграла Колос - 3:0. Зоря у Запоріжжі з рахунком 2:1 переграла Олександрію.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубку України-2020/2021. Головним арбітром зустрічі буде Юрій Іванов. Відзначимо, що Іванов - це скандальний суддя, який не зарахував гол Олімпіка Шахтарю у матчі 17-го туру УПЛ. Також це той самий арбітр, якого за його показами побив власник Агробізнеса Олег Собуцький, який отримав за це довічний бан від футболу.

Оперативний штаб Тернополя прийняв рішення провести фінальний матч Кубку України з обмеженою кількістю глядачів - не більше 20% від загальної кількості посадкових місць.

Тернопільський міський стадіон ім. Романа Шухевича (раніше - Авангард) - найбільший футбольно-легкоатлетичний стадіон Тернополя та області, домашня арена ФК Нива. До 2000 року стадіон міг прийняти 18 500 глядачів, а до 2011-го - 16 450 глядачів. Після реконструкції, проведеної у 2010-2011 роках, він обладнаний 15 150 пластиковими місцями під накриттям. Стадіон поділений на 48 секторів. Діє електронне табло, освітлення 1200 люксів.

Загальна інформація

- Інформаційне табло: 10 м 24 см × 5 м 40 см.

- Штучне освітлення: 1200 люксів.

- Підігрів поля: електричний підігрів.

- Система радіоозвучення потужністю 900 Вт.

- Бігові доріжки: у задовільному стані.

- Розміри поля: 106 м × 72 м.

- Адреса стадіону: м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 15.

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На думку півзахисника Олександрії Дмитра Гречишкіна у фіналі Кубку України Зоря переграє Динамо.

У тернополян та гостей міста з’явилася можливість на власні очі побачити один із головних трофеїв українського футболу - Кубок України. Починаючи з суботнього дня, 8 травня і по середу, 12 травня, Кубок України буде виставлено для загального огляду в приміщенні торговельно-розважального комплексу Подоляни, розташованому на вулиці Текстильній, 28ч.

Фінал Кубку України Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ) буде транслювати телеканали UA:ПЕРШИЙ та Футбол1.

Відзначимо, що після впевненої перемоги над Інгульцем (5:0) у 23-му турі УПЛ Динамо достроково стало чемпіоном України. Зоря після перемоги над СК Дніпро-1 (1:0) у 25-му турі УПЛ гарантувала собі бронзові нагороди. То ж вже нині обидві команди можуть думати про фінал Кубку України.

Акредитація представників засобів масової інформації на матч стартує 5 травня, останній день прийому заявок - 11 травня (до 18.00). Після цього заявники отримають лист із підтвердженням або повідомленням про відмову в акредитації. Видача акредитацій здійснюватиметься в день гри, 13 травня, на вході для ЗМІ за дві години до початку матчу. Нагадуємо, що на час дії на території України карантинних обмежень через поширення COVID-19 введено кількісні обмеження щодо присутності представників ЗМІ на медіатрибуні.

У півфіналі Кубку України кияни перемогли Агробізнес (3:0), а Зоря в серії 11-метрових здолала Олександрію (4:3, ігровий час - 1:1).