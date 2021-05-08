Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр

Матч відбудеться 13 травня у Тернополі

Джерело - Чемпіон.

13 травня у фіналі Кубку України з футболу київське Динамо зіграє з луганською Зорею. Початок матчу о 19:00. Матч відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

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Тернопільський міський стадіон ім. Романа Шухевича (раніше - Авангард) - найбільший футбольно-легкоатлетичний стадіон Тернополя та області, домашня арена ФК Нива. До 2000 року стадіон міг прийняти 18 500 глядачів, а до 2011-го - 16 450 глядачів. Після реконструкції, проведеної у 2010-2011 роках, він обладнаний 15 150 пластиковими місцями під накриттям. Стадіон поділений на 48 секторів. Діє електронне табло, освітлення 1200 люксів.

Загальна інформація

- Інформаційне табло: 10 м 24 см × 5 м 40 см.

- Штучне освітлення: 1200 люксів.

- Підігрів поля: електричний підігрів.

- Система радіоозвучення потужністю 900 Вт.

- Бігові доріжки: у задовільному стані.

- Розміри поля: 106 м × 72 м.

- Адреса стадіону: м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 15.

Правила придбання й використання квитків

На думку півзахисника Олександрії Дмитра Гречишкіна у фіналі Кубку України Зоря переграє Динамо.

У тернополян та гостей міста з’явилася можливість на власні очі побачити один із головних трофеїв українського футболу - Кубок України. Починаючи з суботнього дня, 8 травня і по середу, 12 травня, Кубок України буде виставлено для загального огляду в приміщенні торговельно-розважального комплексу Подоляни, розташованому на вулиці Текстильній, 28ч.

Фінал Кубку України Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ) буде транслювати телеканали UA:ПЕРШИЙ та Футбол1.

Відзначимо, що після впевненої перемоги над Інгульцем (5:0) у 23-му турі УПЛ Динамо достроково стало чемпіоном України. Зоря після перемоги над СК Дніпро-1 (1:0) у 25-му турі УПЛ гарантувала собі бронзові нагороди. То ж вже нині обидві команди можуть думати про фінал Кубку України.

Акредитація представників засобів масової інформації на матч стартує 5 травня, останній день прийому заявок - 11 травня (до 18.00). Після цього заявники отримають лист із підтвердженням або повідомленням про відмову в акредитації. Видача акредитацій здійснюватиметься в день гри, 13 травня, на вході для ЗМІ за дві години до початку матчу. Нагадуємо, що на час дії на території України карантинних обмежень через поширення COVID-19 введено кількісні обмеження щодо присутності представників ЗМІ на медіатрибуні.

У півфіналі Кубку України кияни перемогли Агробізнес (3:0), а Зоря в серії 11-метрових здолала Олександрію (4:3, ігровий час - 1:1).