Мхітарян закликав визнати геноцид вірмен

Півзахисник Роми і збірної Вірменії Генріх Мхітарян в день пам'яті жертв геноциду вірмен віддав шану загиблим.

Відповідну пост він зробив у Twitter.

"Я вірменин. Я пишаюся цим. Я знаю, що значить 24 квітня. Досить. Визнайте геноцид вірмен в 1915 році і вбивство більше 1,5 мільйона. Спасибі всім державам, що визнали геноцид вірмен", - написав Мхітарян.