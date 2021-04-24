Мхітарян закликав визнати геноцид вірмен

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Роми і збірної Вірменії Генріх Мхітарян в день пам'яті жертв геноциду вірмен віддав шану загиблим.
Відповідну пост він зробив у Twitter.
"Я вірменин. Я пишаюся цим. Я знаю, що значить 24 квітня. Досить. Визнайте геноцид вірмен в 1915 році і вбивство більше 1,5 мільйона. Спасибі всім державам, що визнали геноцид вірмен", - написав Мхітарян.
Thank you to all those states which have recognized the Armenian Genocide 1915 #ArmenianGenocide pic.twitter.com/c2cRMpZSEs— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) April 24, 2021
Нагадаємо, Мхітарян може перейти у Ювентус.