Мхітарян закликав визнати геноцид вірмен

Півзахисник Роми і збірної Вірменії Генріх Мхітарян в день пам'яті жертв геноциду вірмен віддав шану загиблим.

Відповідну пост він зробив у Twitter.

Thank you to all those states which have recognized the Armenian Genocide 1915 #ArmenianGenocide pic.twitter.com/c2cRMpZSEs