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Мхітарян закликав визнати геноцид вірмен

Сьогодні 15:30 595 0
Відповідну заяву він зробив у Twitter
Мхітарян закликав визнати геноцид вірмен
#Мхітарян, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Роми і збірної Вірменії Генріх Мхітарян в день пам'яті жертв геноциду вірмен віддав шану загиблим.

Відповідну пост він зробив у Twitter.

"Я вірменин. Я пишаюся цим. Я знаю, що значить 24 квітня. Досить. Визнайте геноцид вірмен в 1915 році і вбивство більше 1,5 мільйона. Спасибі всім державам, що визнали геноцид вірмен", - написав Мхітарян.

Нагадаємо, Мхітарян може перейти у Ювентус.

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