Джерело - ua-football.com.
Півзахисник Роми Генріх Мхітарян може продовжити кар'єру у Ювентусі
Про це повідомляє Calciomercato.
Керівництво туринського клубу спробує безкоштовно підписати 32-річного вірменина в літнє трансферне вікно.
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Чинний контракт Мхітаряна з Ромою закінчується цього літа, а переговори про пролонгацію співпраці просуваються не дуже продуктивно. У червні Генріх стане вільним агентом, чим і хоче скористатися "стара синьйора".
Раніше повідомлялося, що Мхітарян узгодив новий контракт з Ромою.