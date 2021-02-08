Генріх Мхітарян може змінити клуб

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян може продовжити кар'єру у Ювентусі

Про це повідомляє Calciomercato.

Керівництво туринського клубу спробує безкоштовно підписати 32-річного вірменина в літнє трансферне вікно.

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Чинний контракт Мхітаряна з Ромою закінчується цього літа, а переговори про пролонгацію співпраці просуваються не дуже продуктивно. У червні Генріх стане вільним агентом, чим і хоче скористатися "стара синьйора".

Раніше повідомлялося, що Мхітарян узгодив новий контракт з Ромою.