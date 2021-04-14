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Стало відомо, скільки Марадона витратив на близьких в останні роки життя

Вчора 23:40 458 0
Видатний аргентинець до останнього допомагав своїм друзям і родичам
Стало відомо, скільки Марадона витратив на близьких в останні роки життя
#Марадона

Джерело - iSport.ua.

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона за останні шість років життя витратив на своїх рідних і близьких 4,6 мільйона доларів.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Кошти витрачалися на страховку для автомобілів, продукти харчування, ліки, авіаперельоти, косметику і навіть на візити до лікарів і перукарські послуги.

Найбільше отримала колишня наречена Марадони Росіо Оліва - приблизно 1,4 млн доларів. Слідом ідуть мати його молодшого сина, Вероніка Охеда (910 тисяч), колишня дружина Клаудія Вільяфана (900 тисяч), а також дочки Дальма (554 тисячі) і Джанніна (500 тисяч).

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада від зупинки серця. Йому було 60 років. Причиною смерті став гострий набряк легенів, який був викликаний серцевою недостатністю.

Раніше повідомлялося, що автомобіль легендарного футболіста виставлений на аукціон.

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