Бензема піднявся на п'яте місце бомбардирів в історії Ліги чемпіонів

Реал обіграв у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Аталанту.

Один з м'ячів у грі забив нападник мадридського клубу Карім Бензема. Для французького форварда це 70-й гол у Лізі чемпіонів.

Реал - Аталанта 3:1. Огляд матчу

Бензема вийшов на п'яте місце в списку найкращих бомбардирів в історії цього турніру та впритул наблизився до легенди Реала Рауля, у якого 71 гол.

Найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів (без урахування кваліфікації) є Кріштіану Роналду - 134.

