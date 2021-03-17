Бензема піднявся на п'яте місце бомбардирів в історії Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Реал обіграв у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Аталанту.
Один з м'ячів у грі забив нападник мадридського клубу Карім Бензема. Для французького форварда це 70-й гол у Лізі чемпіонів.
Актуально: Реал - Аталанта 3:1. Огляд матчу
Бензема вийшов на п'яте місце в списку найкращих бомбардирів в історії цього турніру та впритул наблизився до легенди Реала Рауля, у якого 71 гол.
Найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів (без урахування кваліфікації) є Кріштіану Роналду - 134.
Only four players have scored more Champions League goals than Karim Benzema.— Goal (@goal) March 16, 2021
Class act. pic.twitter.com/nH2jDaW1by