 Голкіпер Аякса Онана отримав однорічну дискваліфікацію через допінг | Футбол | Champion.com.ua
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Голкіпер Аякса Онана отримав однорічну дискваліфікацію через допінг

Сьогодні 12:58 62 0
Аякс в найближчі місяці не зможе розраховувати на свого основного воротаря Андре Онана.
Голкіпер Аякса Онана отримав однорічну дискваліфікацію через допінг
#Онана, #Аякс

Джерело - Чемпіон.

Воротар Аякса Андре Онана дискваліфікований на 12 місяців через вживання фуросеміду.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

24-річний футболіст був спійманий на допінгу. 30 жовтня минулого року в команді провели позачергову перевірку, за підсумками якої в сечі Андре був виявлений фуросемід. УЄФА прийняв рішення дискваліфікувати Онану на 12 місяців. Відзначається, що санкції поширюються на всі турніри, в тому числі збірних.

У заяві амстердамського клубу затверджується, що заборонений препарат потрапив в організм Онани випадково - він помилково прийняв ліки дружини.

Гравець і клуб оскаржать рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді (CAS).

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