Воротар Аякса Андре Онана дискваліфікований на 12 місяців через вживання фуросеміду.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

24-річний футболіст був спійманий на допінгу. 30 жовтня минулого року в команді провели позачергову перевірку, за підсумками якої в сечі Андре був виявлений фуросемід. УЄФА прийняв рішення дискваліфікувати Онану на 12 місяців. Відзначається, що санкції поширюються на всі турніри, в тому числі збірних.

У заяві амстердамського клубу затверджується, що заборонений препарат потрапив в організм Онани випадково - він помилково прийняв ліки дружини.

Гравець і клуб оскаржать рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді (CAS).

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.