Буффон встановив неймовірне досягнення у 43 роки

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон зіграв 1100-й матч у кар'єрі.

Про це повідомляє Opta.

Буффон зіграв 1100-й матч у кар'єрі проти Інтера у першому півфінальному матчі Кубка Італії. 43-річний голкіпер допоміг Ювентусу перемогти 2:1.

Ця гра стала для Буффона 679-ю за туринський клуб. 220 матчів він зіграв за італійську Парму, 25 - за французький ПСЖ і 176 - за збірну Італії.

1100 - Gianluigi #Buffon will play tonight his 1100th match among clubs and Italy. Infinity.#InterJuventus #CoppaItalia #InterJuve pic.twitter.com/fOHMcVCujj