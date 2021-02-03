Буффон встановив неймовірне досягнення у 43 роки

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон зіграв 1100-й матч у кар'єрі.

Про це повідомляє Opta.

Буффон зіграв 1100-й матч у кар'єрі проти Інтера у першому півфінальному матчі Кубка Італії. 43-річний голкіпер допоміг Ювентусу перемогти 2:1.

Ця гра стала для Буффона 679-ю за туринський клуб. 220 матчів він зіграв за італійську Парму, 25 - за французький ПСЖ і 176 - за збірну Італії.