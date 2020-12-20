Джерело - UA-футбол.
Колишній гравець Олександрії та молодіжної збірної України Артем Полярус задоволений періодом своєї кар’єри у Росії.
Про це заявив сам футболіст.
"Радити нікому нічого не можу - це справа кожного і кожен вибирає свій шлях. Я особисто прийняв дане рішення свого часу і ні краплі не шкодую. Я ще в кінці сезону для себе прийняв усвідомлене рішення, щоб покинути команду. Я довго до цього йшов, радився з сім'єю, що пора зробити крок вперед. Так як довгий час знаходився в одному клубі, то в глибині душі розумів, що потрібно було щось міняти у своїй кар'єрі.
По закінченню сезону до мене надійшла пропозиція з Хімок. Особисто розмовляв з Андрієм Талалаєвим, який був дуже зацікавлений в моєму переході. Я тоді прийняв для себе рішення, щоб зробити цей крок. Так, були варіанти з інших клубів України та з країн ближнього зарубіжжя, з Європи, але тому, що я для себе зробив вибір, то відступати вже не було сенсу. Я дав слово Андрію Вікторовичу, тому не міг від нього відмовитися. Так, багато дане рішення не сприйняли серйозно, але, як показав час, я зробив правильний вибір - один крок назад, щоб потім зробити п'ять кроків вперед у своїй кар'єрі”, - сказав Полярус.
Нагадаємо, Артем Полярус влітку 2019-го року перебрався до Хімок у статусі вільного агента. До цього він провів п’ять сезонів у складі Олександрії. Цього жовтня гравець перейшов до Ахмату із Грозного, за який вже провів вісім матчів, проте результативними діями не відзначався. Також футболіст викликався до молодіжної збірної України у 2012 році.