Моурінью став тренером місяця в АПЛ

Жозе Моурінью найкращий тренер місяця

Джерело - Чемпіон.

Наставник Тоттенгема Жозе Моурінью був визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У листопаді підопічні Моурінью зіграли в чемпіонаті Англії чотири матчі, в яких здобули три перемоги і один раз зіграли внічию.

Наразі Тоттенгем лідирує в АПЛ, набравши 24 очка в 11 поєдинках.