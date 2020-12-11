Моурінью став тренером місяця в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Наставник Тоттенгема Жозе Моурінью був визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги у листопаді.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У листопаді підопічні Моурінью зіграли в чемпіонаті Англії чотири матчі, в яких здобули три перемоги і один раз зіграли внічию.
Наразі Тоттенгем лідирує в АПЛ, набравши 24 очка в 11 поєдинках.
A huge congratulations to Jose Mourinho of @SpursOfficial, November's Barclays Manager of the Month in the @premierleague 👏⚽️— Barclays Football (@BarclaysFooty) December 11, 2020
It's #AllToPlayFor pic.twitter.com/ACYJrp823n