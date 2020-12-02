Який вигляд має турнірна таблиця групи Шахтаря після сенсаційної перемоги над Реалом

Після 5-го туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар має 7 очок і займає другу сходинку в турнірній таблиці групи B.

У 5-му турі Шахтар переміг Реал у Києві з рахунком 2:0. А Інтер на виїзді здолав менхенгладбаську Боруссію - 3:2.

Перед останнім туром Шахтар має 7 очок та займає в турнірній таблиці групи B друге місце. 7 пунктів має і Реал, проте за результатами особистих зустрічей поступається українцям. В Інтера 5 балів та остання позиція. Лідером квартету є Боруссія, яка набрала 8 очок.