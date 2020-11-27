Скрипник: Будем робити все, щоб пробитися в плей-оф Ліги Європи

Важка робота гравців Зорі принесла результат у матчі проти АЕКа.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Ми працюємо над надійною грою в обороні. Добре, що воно відразу показує, що ми і проти Ворскли (0:0) добре грали проти м'яча. Зараз робота над помилками спрацювала. Перший тайм важкий був, треба було витримати. Витримали, потім заспокоїлися, забили гол ... Звичайно, вилучення зіграло свою роль. Суперник почав ризикувати, відкривалися зони. Логічна перемога для нас. Ми раді цьому, але хотілося б раніше зіграти таку гру. Комплімент хлопцям.

У нас щільний графік. Граємо через три дні. Розслаблятися немає сенсу. Після перших трьох ігор в Лізі Європи нас критикували за гру в обороні. Ми намагаємося це все покращувати. Сьогодні було видно, що ми не просто так бігали на тренуваннях. Неприємну роботу, яка є в футболі, треба робити. Її ніхто не скасовує. Так вийшло, що тепер ми забили три.

Будемо боротися і робити все, що від нас залежить, щоб пробитися в плей-оф. Але в футболі ти можеш планувати, але покажуть тільки гри. Хочеться грюкнути дверима. Такі перемоги вселяють впевненість. Я думаю, це хороша таблетка для нас в позитивному сенсі цього слова. Перемога, яка в майбутньому може зіграти нам хорошу роль", - сказав Скрипник.