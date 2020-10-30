У Білорусі поширили новину про вбитого студента з фотографією Коваленка

Футболіста представили під ім'ям Артем Горін

Серед білоруських користувачів соціальних мереж розповсюдили фейкову новину про студента, супроводивши фотографією гравця Шахтаря Віктора Коваленка.

Про це повідомляє iSport.ua.

Українського футболіста представили як студента МТФ Артема Горіна, який помер від кульового поранення під час мітингу.

"Стало відомо, що від кульового поранення помер студент 3-го курсу факультету МТФ, Горін Артем. Його поранили на мирному ході біля площі Якуба Колоса. Чекаємо офіційної інформації", - йдеться в повідомленні, до якого додавалося фото Коваленко.

Раніше, Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі УПЛ.