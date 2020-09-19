У Бразилії футболіст убив спортивного директора клубу

Джерело - Globo Esporte.
Колишній футболіст бразильського клубу Насіональ де Роланд Вінісіус Корсіні підозрюється у вбивстві президента клубу Данілсона Алвеса де Олівейри.
Про це повідомляє Globe Sport.
Футболіст довгий час захищав кольори Насіональ де Роланд.
Під час зустрічі з колишнім президентом клубу між гравцем і функціонером виникла словесна перепалка, після якої Корсіні завдав кілька ударів ножем в живіт Олівейрі.
Почесний президент помер від отриманих ран.
Нагадаємо, в Ірані стратили чемпіона з греко-римської боротьби.