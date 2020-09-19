У Бразилії футболіст убив спортивного директора клубу

Гравець наніс функціонеру удар ножем

Джерело - Globo Esporte.

Колишній футболіст бразильського клубу Насіональ де Роланд Вінісіус Корсіні підозрюється у вбивстві президента клубу Данілсона Алвеса де Олівейри.

Про це повідомляє Globe Sport.

Футболіст довгий час захищав кольори Насіональ де Роланд.

Під час зустрічі з колишнім президентом клубу між гравцем і функціонером виникла словесна перепалка, після якої Корсіні завдав кілька ударів ножем в живіт Олівейрі.

Почесний президент помер від отриманих ран.

Нагадаємо, в Ірані стратили чемпіона з греко-римської боротьби.