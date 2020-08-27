Минай хоче підписати колишнього нападника збірної України

Шиндер підпише контракт з Минаєм на один сезон

Колишній форвард Шахтаря і збірної України Антон Шиндер близький до того, щоб перейти до ФК Минай.

Про це повідомляє sport.ua.

33-річний Шиндер підпише контракт з Минаєм на один сезон.

З літа минулого року Шиндер виступав в Німеччині за Швабах. Очікується, що після виступів за "Минай" нападник повернеться в цей клуб, у зв'язку з чим його родина не поїде за Шиндером в Україну, а залишиться жити в Німеччині.

Нагадаємо, Шиндер народився в Сумах, але в 18 років переїхав до Німеччини, де грав за клуб Ян, поки його не запросили в Шахтар. Закріпитися в стані гірників форварду не вдалося, і він досить швидко повернувся до Німеччини, але в 2010 році перейшов в Таврію, а через три роки - знову в Шахтар, де пробув на контракті три роки.

У період з 2011 по 2012 роки Шиндер викликався в збірну України, у футболці якої провів 2 матчі.

Нагадаємо, домашні матчі Миная транслюватиме телеканал Футбол.