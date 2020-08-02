Мінськ з українцями вдома програв Руху у 20 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 серпня, у 20-му турі чемпіонату Білорусі ФК Мінськ вдома зустрічався з брестським Рухом.
У першому таймі матчу Гречіхо вивів вперед брестський Рух. Цей гол став єдиним у зустрічі і приніс перемогу гостям.
У складі господарів увесь матч провели українці Васильєв, Насибулін, Рижук і Чаговець. У гостей увесь матч відіграв українець Мігунов.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
20 тур, 2 серпня
ФК Мінськ - Рух 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 19 Гречіхо
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