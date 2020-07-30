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Суркіс повідомив про фінансові умови контракту Луческу

Сьогодні 12:55 1370 0
Менеджер відповів на запитання про фінансові умови фахівця
Суркіс повідомив про фінансові умови контракту Луческу
#Динамо, #Суркіс, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

У контракті Мірчі Луческу з Динамо прописана бонусна система за потрапляння команди в Лігу чемпіонів.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс під час представлення нового головного тренера. 

"Мірча прийшов працювати суто з професіональних мотивів. Питання грошей було на останньому місці.

Так, у нього є бонусна система за потрапляння команди в Лігу чемпіонів. Це головний критерій, який я озвучив.

А взагалі фінансові питання ми вирішили за 10 хвилин", - зазначив Суркіс.

Раніше, Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо.

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