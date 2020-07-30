Суркіс повідомив про фінансові умови контракту Луческу

Джерело - Чемпіон.
У контракті Мірчі Луческу з Динамо прописана бонусна система за потрапляння команди в Лігу чемпіонів.
Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс під час представлення нового головного тренера.
"Мірча прийшов працювати суто з професіональних мотивів. Питання грошей було на останньому місці.
Так, у нього є бонусна система за потрапляння команди в Лігу чемпіонів. Це головний критерій, який я озвучив.
А взагалі фінансові питання ми вирішили за 10 хвилин", - зазначив Суркіс.
Раніше, Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо.