Суркіс повідомив про фінансові умови контракту Луческу

Менеджер відповів на запитання про фінансові умови фахівця

Джерело - Чемпіон.

У контракті Мірчі Луческу з Динамо прописана бонусна система за потрапляння команди в Лігу чемпіонів.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс під час представлення нового головного тренера.

"Мірча прийшов працювати суто з професіональних мотивів. Питання грошей було на останньому місці. Так, у нього є бонусна система за потрапляння команди в Лігу чемпіонів. Це головний критерій, який я озвучив. А взагалі фінансові питання ми вирішили за 10 хвилин", - зазначив Суркіс.

Раніше, Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо.