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Суркіс: Де раніше працював Луческу? Це вже історія

Сьогодні 12:19 265 0
Президент Динамо - про нового наставника команди
Суркіс: Де раніше працював Луческу? Це вже історія
#Динамо, #Суркіс, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го липня, відбувається офіційне представлення головного тренера ФК Динамо (Київ) Мірчі Луческу. 

"Луческу своєю працею показував що він професіонал до мозку кісток. Він завойовував трофеї не тільки в Шахтарі, а й у Галатасараї і Бешикташі. Мірча прагне тільки до перемог. Я сподіваюся на допомогу всіх структур клубу. У Луческу все вийде і Динамо вийде на новий рівень.

Де раніше працював Мірчі Луческу? Це вже історія. Мені головне, що наставник є професіоналом. Мені цікаві його професійні якості, а не те де він раніше працював.

Трансферну політику клубу ми з Луческу ще не обговорювали.

Я хочу зробити, щоб київське Динамо стало сильнішим", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Вербич вказав на перевагу Луческу.

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