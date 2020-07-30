Суркіс: Де раніше працював Луческу? Це вже історія

Сьогодні, 30-го липня, відбувається офіційне представлення головного тренера ФК Динамо (Київ) Мірчі Луческу.

"Луческу своєю працею показував що він професіонал до мозку кісток. Він завойовував трофеї не тільки в Шахтарі, а й у Галатасараї і Бешикташі. Мірча прагне тільки до перемог. Я сподіваюся на допомогу всіх структур клубу. У Луческу все вийде і Динамо вийде на новий рівень.

Де раніше працював Мірчі Луческу? Це вже історія. Мені головне, що наставник є професіоналом. Мені цікаві його професійні якості, а не те де він раніше працював.

Трансферну політику клубу ми з Луческу ще не обговорювали.

Я хочу зробити, щоб київське Динамо стало сильнішим", - сказав Суркіс.