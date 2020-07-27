Вербич вказав на перевагу Луческу

З новим головним тренером Мірчою Луческу Динамо прогресуватиме у тактичному плані.

Про це розповів вінгер киян Беньямін Вербич.

"Я прекрасно знаю цього тренера, знаю, що він один з найкращих у світі за кількістю здобутих трофеїв. Радий, що доведеться працювати під керівництвом такого фахівця, дуже хорошого тактика. Думаю, що він дасть нашій команді великий прогрес саме в тактичному плані. Знаю , що він завжди був дуже непростим суперником для Динамо. Тепер же він усе своє тренерське вміння використає на благо Динамо. Думаю, у нас все вийде.

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У протистояннях із Шахтарем це допоможе. Ви ж знаєте, що саме Луческу побудував нинішню модель гри Шахтаря, зробив цей клуб успішним. Деякі їхні нинішні гравці, ті ж Тайсон, Марлос, грали ще при ньому. Так що він, як ніхто інший, знає все про гру й потенціал наших конкурентів", - розповів Вербич.