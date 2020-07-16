Алієв: Суркіс знає, чи потрібно міняти Михайличенко у Динамо

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв та Динамо нині не слідує за українським чемпіонатом.

Про це заявив сам Алієв.

"Якщо чесно, за нашим чемпіонатом зараз не стежу, ігри Динамо теж не дивлюся. Хоча спостерігав за кубковим фіналом киян з Ворсклою. Гра Динамо не вразила. Полтавчани дали бій і могли виграти у Динамо.

Чи потрібна зміна головного тренера в Динамо за підсумками сезону? Не знаю. Про це краще запитати президента клубу Ігоря Суркіса", - зазначив Алієв.